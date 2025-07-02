مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء يستعرض الأداء المالي للمنشآت الصحية

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع مع مديري وأعضاء الإدارات "المالية، التسويق، مكافحة العدوى، التحول الرقمي، الجودة، ولجنة دورة الإيرادات، وإدارة رضا المنتفعين، لمتابعة منظومة العمل، والحث على تحسين جودة الخدمات الصحية.

واستعرض مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للمنشآت الصحية التابعة للفرع، ومراجعة خطة ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما جرى مناقشة الحملات التسويقية والتوعوية التي تنفذها إدارة التسويق لدعم التواصل مع المواطنين، وزيادة الوعي بالخدمات المتاحة، وكذلك متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى وتطبيق البروتوكولات داخل المنشآت، والتأكيد على الجاهزية في ظل التغيرات الموسمية.

واستمع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى مستجدات التحول الرقمي، وتقييم مراحل تنفيذ المنظومة الإلكترونية للملفات الطبية وميكنة الخدمات، وأكد على مراجعة نتائج التقييم الدوري للجودة، وخطط التحسين المستهدفة للمستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة.

وطالب بمتابعة تقييم أعمال لجنة دورة الإيرادات، وخطط تعظيم الموارد الذاتية وتحسين دورة التحصيل، وعرض تقارير رضا المنتفعين ومقترحات رفع كفاءة الخدمة المقدمة بناءً على الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين.

وأكد على استمرار التنسيق بين الإدارات الفنية والمالية، لضمان التكامل في تنفيذ الخطط، وتفعيل أدوات المتابعة الدورية لتحقيق المستهدفات التشغيلية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية والتواصل مع المنتفعين.