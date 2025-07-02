تشميع 4 محال لمخالفة قرارات ترشيد الكهرباء ومواعيد الإغلاق بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، 4 محال تجارية لمخالفتها تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية المقررة للغلق، وذلك خلال حملة ميدانية موسعة شملت عددًا من المناطق التابعة للمدينة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية.



وأكد عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية، استمرار الحملات التفتيشية اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفة، حرصًا على تحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المنظمة لما فيه الصالح العام.