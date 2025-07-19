إنقاذ مسنة من ورم متقدم بالغدة الدرقية فى مجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

خاض فريق طبي متخصص بقسم جراحة الأورام في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، واحدة من أدق وأصعب جراحات الغدة الدرقية، تكللت بالنجاح بعد استئصال ورم متقدم بالكامل لمريضة تبلغ من العمر 68 عامًا.

المريضة كانت تعاني من ورم ضخم بالغدة الدرقية امتد خلف عظمة القص، في ما يُعرف طبيًا بـ”huge retrosternal extension”، وهو ما شكّل تحديًا حقيقيًا للفريق الجراحي، نظرًا لصعوبة موضع الورم وتعقيد العملية التي تتطلب أعلى درجات الدقة والمهارة.

اعتمد الفريق الطبي في إجراء الجراحة على خطة علمية مدروسة مسبقًا، مدعومة بتجهيزات طبية متقدمة، ما ساهم في تنفيذ عملية الاستئصال الجذري الكامل للغدة الدرقية (Total Thyroidectomy) بنجاح، دون مضاعفات، وسط متابعة دقيقة لحالة المريضة قبل وأثناء وبعد التدخل الجراحي.

قاد العملية د. محمد جاد، أخصائي جراحة الأورام، بمشاركة د. حسام حسن، أخصائي الجراحة العامة، وبمعاونة كل من د. جهاد أبو الرجال، ود. محمود فهمي، ود. مصطفى علي مهدي، من أطباء الإقامة بقسم الأورام.

كما ضم فريق التخدير كلًا من د. محمد إبراهيم ندا، استشاري التخدير، ود. مصطفى شكري، أخصائي التخدير، إلى جانب د. أنس أحمد، طبيب مقيم. وقام فريق التمريض بتوفير الرعاية اللازمة بإشراف أ. ياسمين أحمد، وتحت إشراف مباشر من ميس أمل سعد، مشرف التمريض.

وأجريت العملية تحت إشراف د. أحمد نائل، رئيس قسم جراحة الأورام، ود. أحمد خالد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، الذين أكدوا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم نموذج متطور ورائد في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة، خاصة في الجراحات الحرجة والمعقدة.

ويُعد هذا النجاح الطبي محطة جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات مجمع الإسماعيلية الطبي، ويعزز من قدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة بكفاءة واحترافية.