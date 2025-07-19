محافظ سوهاج يوجه بتوفير عمرة لقارئة قرآن كفيفة استجابةً لـ"مصراوي"

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في استجابة سريعة لسيدة كفيفة سلط موقع "مصراوي" الضوء عليها، وجه اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرصة عمرة لـ "الحاجة آمنة".

تعيش "العمة آمنة" البالغة من العمر 55 عامًا في قرية الصلعا بسوهاج، وهي كفيفة نشأت في ظروف اجتماعية صعبة، إذ تعيش وحيدة منذ أكثر من أربعين عامًا بعد وفاة والديها.

بدأت "العمة آمنة" رحلتها مع حفظ القرآن الكريم قبل تسع سنوات، واستمرت في ذلك حتى أتمت حفظ كتاب الله كاملاً قبل نحو شهر تقريبًا، حيث كانت تتلقى دروس الحفظ في المدرسة القرآنية بالصلعا بطريقة السمع والتلقين.

تتذكر "العمة آمنة" موقفًا صعبًا مرّت به ذات يوم عندما ذهبت إلى الحلقة دون أن تحفظ وجهًا من القرآن، فبكت بشدة، وقالت للمُحفظة: "علشان مش حفظت الوجه بتاعي".

كان بكاؤها مؤثرًا، فاحتضنتها المحفظة وساندتها لمواصلة الحفظ حتى أتمت كتاب الله كاملاً.

على الرغم من إعاقتها البصرية، كان قلب "العمة آمنة" مبصرًا بنور الإيمان، وكانت روحها تتغذى على صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي، قارئها المفضل الذي كانت تستمع إليه باستمرار.

في منزلها المتواضع الذي لا يسكنه سوى الذكريات، تقضي "العمة آمنة" وقتها مع القرآن والدعاء، وتحمل في قلبها أمنية وحيدة لم تتحقق بعد وهي أن تؤدي فريضة الحج.