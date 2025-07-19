محافظ المنيا يدشّن مجمع مدارس سيلة الشرقية لتطوير التعليم بالقرى (صور)

المنيا - جمال محمد:



وضع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي، والمقام على مساحة 5220 مترًا مربعًا بمركز مطاي، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق الريفية.

وأكد المحافظ خلال جولته أن المشروع يُعد نقلة نوعية في الخدمات التعليمية بالمحافظة، لما يوفره من بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبناء القرية والقرى المجاورة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ المزيد من المشروعات في المرحلة المقبلة.

ويتضمن المجمع إقامة مدرستين على مرحلتين، الأولى تضم مدرسة ابتدائية تحتوي على 24 فصلًا دراسيًا، منها 6 لرياض الأطفال و18 للمرحلة الابتدائية، إلى جانب مكتبة ومعامل وفناء تخديمي، بإجمالي تكلفة 24 مليون جنيه ومن المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل.



أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مدرسة إعدادية وثانوية تضم 24 فصلًا دراسيًا إضافيًا، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمجمع إلى 48 فصلًا.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من 4 مشروعات تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمركز مطاي لإنشاء 100 فصل دراسي بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية وتوفير حياة كريمة لأبناء القرى.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية والتعليم، ومسؤولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا.