المنوفية - أحمد الباهي:

توفي، صباح اليوم السبت، المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بحسب ما أعلنته مصادر رسمية بالشركة.

وسادت حالة من الحزن بين العاملين والموظفين عقب إعلان الوفاة، حيث كان الراحل يتمتع بسيرة طيبة ويحظى باحترام واسع داخل القطاع، نظرًا لجهوده المتواصلة في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسقط رأسه، وسط مشاركة من القيادات التنفيذية والزملاء وأبناء المحافظة.

ونعت الشركة الفقيد في بيان رسمي، داعية له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.