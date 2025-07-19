جنوب سيناء - رضا السيد:



أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، مبادرة لتوعية المجتمعية تحت شعار "معًا بالوعي نحميها"، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في فرع ثقافة جنوب سيناء.



وقالت رشا مصباح، مدير وحدة تكافؤ الفرص، إنه جاري تكثيف الجهود لتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية الهادفة، و الدعم الكامل للمرأة وتمكينها على كافة المستويات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأوضحت مدير وحدة تكاڤئ الفرص في تصريح اليوم، أن فعاليات البرنامج دورة تدريبية لتعليم فن تطريز الإيتامين، بمركز تدريب الخياطة بمنطقة المروة التابع لديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى الثلاثاء المقبل لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربات، وذلك ضمن خطة تطوير المهارات اليدوية والتراثية.



وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو إعادة إحياء الحرف التراثية الأصيلة، وتأهيل السيدات لإقامة مشروعات متناهية الصغر، والمساهمة في تحسين دخل الأسرة، بما يعزز من التمكين الاقتصادي للمرأة ويمنحها فرصًا حقيقية لتحقيق الاستقلال المادي، والمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المجتمعية.



وأكدت على الاستمرار في تنفيذ المبادرة الوطنية التي تدعم المرأة والأسرة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.







