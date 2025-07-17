غدًا.. فصل الكهرباء 3 ساعات عن مناطق حيوية في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية عن فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة، غدًا الجمعة 18 يوليو 2025، من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، لتنفيذ أعمال صيانة دورية.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، أن قرار الفصل تم بالتنسيق مع الجهات الخدمية خلال اجتماع موسع عقده المحافظ المهندس أيمن عطية، وذلك لضمان سلامة الشبكات واستقرار الخدمة مستقبلاً.

وأشار البيان إلى أن مناطق واسعة ستتأثر بانقطاع التيار، منها عدد من المستشفيات الرئيسية مثل "مستشفى بنها الجامعي، والتأمين الصحي، وبنها التعليمي، والأطفال، والجلدية، والصدر، وبنك الدم، والإيمان الخيري، ودار الطب، والراعي الصالح، والحكمة".

كما يشمل الانقطاع عددًا من الجهات الحكومية والأمنية، أبرزها: "ديوان عام محافظة القليوبية، مديرية الأمن، الأمن الوطني، الرقابة الإدارية، فرق الأمن، محكمة بنها، محطة السكك الحديدية، جامعة بنها، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي".

أما المناطق السكنية المتأثرة فتضم: "الفلل، وسط البلد، منطقة كلية العلوم، كفر السرايا، وبنها الجديدة"، إلى جانب قرى: "كفر الجزار، بطا، بقيرة وتوابعها".

وأكد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتوفير بدائل للطاقة بالمرافق الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، خصوصًا في المؤسسات الصحية.