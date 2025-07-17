بورسعيد - طارق الرفاعي:



يفتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الخميس، معرض بورسعيد للكتاب في دورته الثامنة، وذلك بمنطقة "الجراچ" في شارع طرح البحر نطاق حي الشرق.



ويُنظم معرض بورسعيد للكتاب الهيئة العامة للكتاب ويمتد حتى يوم 26 يوليو، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، و48 دار نشر خاصة، حيث تشارك الهيئة العامة للكتاب في المعرض بعشرات العناوين من إصدارات الهيئة بكافة سلاسلها، كما تتواجد في المعرض عدة مبادرات منها مبادرة "الثقافة والفن للجميع".



كما يُقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والفنية، والمبادرات الثقافية والفنية.





