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إطلاق حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل بجنوب سيناء

09:08 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    تحديث بيانات العمالة غير المنظمة
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جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة ميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، وتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن دعم ورعاية هذه الفئة من العمال.

وقالت وفاء نجاح، مدير عام المديرية، إن الحملة انطلقت بمدينة شرم الشيخ بقيادة رضا محمد عطية، وبدأت أعمالها بموقع مشروع إنشاء المعهد الأزهري، بهدف حصر أعداد العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتهم بشكل دقيق.

وأكدت "نجاح" أن الحملة تأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لدمجهم في البرامج الاجتماعية والصحية والتأمينية التي تقدمها الدولة، وضمان حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية كاملة.

وأضافت أن فرق العمل ستواصل نشاطها ميدانيًا لرصد المشكلات التي تواجه هذه الفئة والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن وزارة العمل تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، في ضوء توجهات الدولة نحو تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

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مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء جنوب سيناء العمالة غير المنتظمة
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