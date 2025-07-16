الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنة من قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة تجهيزات بيت الشباب التابع للمنطقة، في إطار توجيهات الأزهر الشريف بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الإقامة والتدريب للطلاب.

وضمت اللجنة كلاً من: الدكتورة مروة محمد، مدير الإسكان وبيوت الشباب بقطاع المعاهد الأزهرية، وبهنسي فهمي، موجه بالإدارة العامة للتغذية، والمهندس محمد أبو القاسم، رئيس قسم الأثاث بمشيخة الأزهر، وطارق حامد إسماعيل، فني شؤون هندسية.

عقد الوكيل الشرعي اجتماعًا مع أعضاء اللجنة لمناقشة آخر المستجدات في أعمال التجهيز والتأثيث، تمهيدًا لاستخدام بيت الشباب في استضافة الدورات التدريبية والأنشطة الطلابية خلال الفترة المقبلة.

عقب الاجتماع، قامت اللجنة بجولة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية داخل بيت الشباب، بصحبة لجنة من المنطقة ضمت الدكتورة آمال عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب، وعلى الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، وشيماء فرج، رئيس قسم التغذية، ومحمد الجداوي، موجه التربية الرياضية.

وخلال الجولة، اطلعت اللجنة على مدى جاهزية المبنى من حيث تجهيزات الإقامة، وجودة خدمات التغذية، ومستوى التأثيث، مؤكدة على أهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب.

وأكد الدكتور أحمد بيومي أن الزيارة تأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تليق بأبناء الأزهر، مشيدًا بتضافر جهود الإدارات المعنية داخل المنطقة.

ووجّه فضيلته الشكر لكافة الإدارات التي ساهمت في تجهيز بيت الشباب، مشيرًا إلى أن المبنى خرج بصورة مشرفة تعكس مكانة الأزهر الشريف، وتُعزز من مكانة منطقة الإسماعيلية الأزهرية في خدمة الطلاب