محافظات- مصراوي:

روت السيدة سهير عبد الشهيد عبد الفتاح (65 عامًا)، وقائع اعتداء متكرر تعرضت له، على يد مستأجر وحدتها السكنية وأبنائه فى مدينة المنصورة.

وكشفت السيدة سهير، لـ"مصراوي"، أن المشكلة بدأت فى شهر أغسطس الماضي، عندما قررت استبدال عداد الكهرباء الخاص بالوحدة بآخر مسبق الدفع.

وأضافت: "اكتشفت أن العداد مش شغال، وكانوا بيسرقوا كهربا من شقة أخويا المقفولة، وقررت تركيب عداد كاش، ومن هنا بدأت المشاكل"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قوبل بمعاقبة فورية من المستأجرين تمثلت في امتناعهم عن دفع الإيجار.

وواصلت :"مع تطور الأزمة، انتقل أبناء المستأجر المسن للإقامة في الشقة، ليبدأوا فصلاً جديداً من التعديات، لم يقتصر الأمر على الامتناع عن الدفع، بل شملت التعديات اللفظية والتهديدات المستمرة، ووصل الأمر إلى حد قطع الكهرباء عن المنزل بالكامل.

وذكرت أن "المستأجر امتنع عن سداد القيمة الإيجارية لمدة خمسة أشهر متتالية، من أغسطس حتى ديسمبر، فقمت بتحرير دعاوى طرد قضائية، إلا أنه عرض الصلح، وتنازلت عن القضايا بعد أن سدد الإيجار المتأخر".

وعبّرت السيدة سهير عن شعورها بالتهديد المستمر، قائلا: "أنا في البيت لوحدي أنا وبنتي"، موضحة أن الاعتداء الأخير التي تعرضت له لم يكن الأول، وذكرت أن "سامح" ابن المستأجر، تعدى عليها أكثر من مرة سابقاً.

وتابعت: "تجددت المشكلة بشكل أكثر خطورة عندما امتنع المستأجر مجددًا عن سداد الإيجار بداية من شهر يناير وحتى يوليو الجاري، هذا الوضع دفعني لتحرير محاضر رسمية جديدة وإقامة دعوى طرد قضائية، لكن المفاجأة التي صعّدت الأزمة إلى ذروتها كانت بتقديم المستأجر إيصالات مزورة لإثبات السداد، وهو ما دفعها للطعن بالتزوير على هذه الإيصالات في سابقة خطيرة تؤكد مدى تمادي المستأجرين".