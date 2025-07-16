سيارة عمال دخلت في تروسيكل خضار.. 4 مصابين في حادث بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء على طريق "سنتريس – سبك الأحد" بمركز أشمون في محافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة أجرة من طراز "تويوتا" كانت تقل عددًا من العمال من قرية شنشور، بتروسيكل محمل بالخضروات قادم من قرية ساقية أبو شعرة.

وأسفر الحادث عن إصابات متنوعة بين الطرفين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت قائمة المصابين كالتالي: معوض صبحي معوض، 34 عامًا، من قرية ساقية أبو شعرة، عطيات علي السيد، 40 عامًا، من قرية ساقية أبو شعرة، محمد نزيه محروس، 22 عامًا، من قرية شنشور، محمود فؤاد ثروت، 23 عامًا، من قرية شنشور.

وجارٍ متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.