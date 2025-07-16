

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدمت فتاة على الانتحار بقرية الأخماس التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، ونقل جثمانها إلى مستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانتحار فتاة تُدعى "سهيلة.ع" 15 عامًا، وذلك بخنق نفسها داخل غرفة بمنزلها.

وكشف مصدر مطلع لموقع مصراوي، أن الفتاة كانت تحمل ابن شقيقها الصغير، وسقط منها سهوًا من نافذة المنزل، ونقل إلى المستشفى، وظنت أنه توفى، فقررت إنهاء حياتها خوفًا من العقاب، فيما تبين أن الطفل لا زال على قيد الحياة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.