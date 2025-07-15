محافظة الإسكندرية تطرح مقابر جديدة.. الأسعار والشروط والأوراق المطلوبة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بمنطقة حبون بحي العامرية ثان، وذلك بنظام حق الانتفاع للمواطنين مقابل مبلغ قدره 36 ألف جنيه للمدفن الواحد.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة ستقوم بتخصيص قطع أراضٍ فضاء بمساحة 10 متر مربع دون مبانٍ للراغبين في الحصول على مدفن، على أن يتوجه المواطنون مباشرة إلى مقر الإدارة لإنهاء إجراءات التخصيص وفقًا للضوابط المحددة.

تشمل الشروط ضرورة أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة بمحافظة الإسكندرية، وألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتى الدرجة الأولى.

ويُشترط أن يُقدم الطلب عن أسرة واحدة فقط تتضمن الزوج، الزوجة، والأولاد، على أن يرفق بملف كرتوني يحتوي على صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب، وصورة بطاقة الزوج أو الزوجة، وصور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات ميلادهم، بالإضافة إلى أي بيانات إضافية تطلبها جهة الإدارة.

بعد سداد مبلغ حق الانتفاع والرسوم الإدارية المقررة، يتسلم المواطن محضر التخصيص الخاص بالمدفن، ويلتزم بتسليم صورة من المحضر إلى إدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع واحد من تاريخ تحرير المحضر.

وفي حال تبين عدم صحة البيانات المقدمة، يُلغى التخصيص وتسحب الأرض فورًا دون الرجوع إلى المواطن.

كما لا يجوز التنازل عن المدفن لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهة المختصة وسداد رسوم التنازل المقررة.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن مقابر الناصرية بحي العامرية ثان هي الوحيدة التي يتم طرحها للمواطنين على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي مدافن أخرى متاحة للتخصيص في الوقت الراهن.