8 مصابين من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

أُصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة منزلية مكونة من "أرز وسلطة" فاسدة، بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي يفيد بوصول المصابين وهم: سميرة. ح. م (22 عامًا) - نادية (35 عامًا) - أميرة (20 عامًا) - ثناء (45 عامًا) - زينب. م. ع (12 عامًا) - علياء. ش. ع (20 عامًا) - آلاء. ك. ج (9 شهور) - زياد. س. ح

وقد تبيّن أنهم يعانون من مغص، قيء، وأعراض تسمم غذائي بعد تناول الوجبة داخل منزل الأسرة.

تم تقديم الإسعافات الأولية، وسحب عينات من القيء لتحليلها وبيان سبب التسمم، مع وضع الحالات تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.