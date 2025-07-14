بورسعيد تؤكد توافر أعداد كافية من المنفذين المؤهلين بطول الشاطئ - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطئ المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ اللواء محب حبشي، بالمتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل خدمة لرواد الشواطئ خلال موسم الصيف.

وتابع السكرتير العام، خلال جولته، توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين المنتشرين بطول الشاطئ - بحسب بيان المحافظة - موجهًا بضرورة التواجد المستمر لهم لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

كما شدد على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية المنصوص بها على الشاطئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لزوار الشاطئ.