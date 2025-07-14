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إنجاز طبي بالمنوفية.. إنقاذ ذراع مريض بجراحة أعصاب معقدة

10:51 ص الإثنين 14 يوليه 2025

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المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت مستشفى الجراحات المتخصصة في محافظة المنوفية، إنجازًا طبيًا بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة، حيث أجريت جراحة نوعية دقيقة ومتقدمة من جراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية ونقل وزراعة الأعصاب، وتُجرى لأول مرة على مستوى مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

استقبلت المستشفى حالة لمريض يعاني من قطع كامل في الضفيرة العصبية الرئيسية المغذية للذراع الأيسر، مما تسبب في شلل تام بالحركة، وبعد تحضير دقيق للحالة، تقرر إجراء عملية استكشاف كامل للضفيرة العصبية، وتسليك للأعصاب المتفرعة، كما وصل العصب الجلدي العضلي بأعصاب صدرية مغذية، في تدخل جراحي معقد نفذ بدقة متناهية وفي وقت قياسي.

وأجرى الجراحة فريق طبي وجراحي متخصص ومتميز في هذا النوع الدقيق من العمليات، ما يعكس الطفرة الكبيرة في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة داخل مستشفيات محافظة المنوفية، والتي تسير بخطى ثابتة نحو التميز والاعتماد.

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المنوفية مستشفى الجراحات المتخصصة مصطفى أبو حليمة
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