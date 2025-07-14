إصابة شخص في حادث تصادم بطريق المنايف العالي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب طالب يبلغ من العمر 16 عامًا في حادث تصادم، صباح اليوم الأحد، بطريق المنايف العالي أمام كافتيريا العزازي في اتجاه الإسماعيلية.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل اللوحة المعدنية رقم "ط ل ق 5981" ودراجة بخارية بدون لوحات، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة خالد جمعة سليم سليمان، 16 عامًا، مقيم بمنطقة المنايف العالي، بكسر مضاعف في الساعد الأيمن مصحوب بجرح قطعي طوله 10 سم، بالإضافة إلى جروح متفرقة في اليد والقدم اليمنى.

جرى نقل المصاب إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.