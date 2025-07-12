الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "م.س.ع" بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه "ز.ال.ع"، إثر خلافات سابقة نشأت بينهما بسبب فرض إتاوات غير قانونية على سائقي سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامي سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وأمانة سر سعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير محكمة الجنايات.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 9571 لسنة 2025 جنايات المنتزه ثالث، إلى بلاغ تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية من قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بوقوع مشاجرة داخل نطاق القسم، نتج عنها إصابة أحد المواطنين ونقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان اعتاد فرض مبالغ مالية على السائقين، وعندما رفض المجني عليه الاستجابة، نشب بينهما خلاف تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها بعض الأهالي لمحاولة تهدئة الأمور وإتمام الصلح.

إلا أن المتهم رفض التسوية، وقرر لاحقًا التربص بالمجني عليه، متسلحًا بسلاح أبيض، وطعنه خلال مشاجرة أخرى، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع أقوال الشهود.