إخماد حريق داخل منزل بنمرة 5 في الإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نشب حريق، منذ قليل، داخل منزل مكوَّن من دور واحد بمنطقة نمرة 5 – برج العرب، أمام مدرسة الزراعة، بمحافظة الإسماعيلية، دون وقوع إصابات.

وتلقت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية بعدم وجود إصابات بشرية، بينما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، لحصر الخسائر المادية ومعرفة أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





