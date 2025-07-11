إعلان

"غش بالدجاج".. ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (صور)

01:24 م الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (4)
  • عرض 5 صورة
    ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (5)
  • عرض 5 صورة
    ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (1)
  • عرض 5 صورة
    ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت لجنة مُشكلة من الطب البيطري والصحة والتموين تحت إشراف محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية، من ضبط عدد 165 كيلوجرام لحوم دجاج، لدى أحد المحلات المختصة ببيع اللحوم في مدينة بركة السبع.

وتبين أن اللحوم محقونة بالمياه، بهدف زيادة وزنها وجني مبالغ أكبر من الجمهور، وقد حررت الحملة محضرًا بالغش التجاري ضد صاحبه، فضلاً عن التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

وشارك في الحملة كلاً من: الدكتور محمد العليمي، والدكتور أيمن سويلم أطباء المجازر، والتفتيش بالمديرية، والدكتورة مروة عبد السميع رئيس قسم المجازر بادارة بركة السبع البيطرية.

وأتى ذلك بالاشتراك مع التموين والطب البيطري القائمين على الحملة: رأفت السيد من التموين، والدكتور محمد العليمي، والدكتور أيمن سويلم أطباء المديرية، والدكتورة مروة عبد السميع رئيس قسم المجازر ببركة السبع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطب البيطري المنوفية النيابة العامة الغش التجاري بركة السبع التموين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان