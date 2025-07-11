"غش بالدجاج".. ضبط 165 لحومًا محقونة بالماء في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت لجنة مُشكلة من الطب البيطري والصحة والتموين تحت إشراف محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية، من ضبط عدد 165 كيلوجرام لحوم دجاج، لدى أحد المحلات المختصة ببيع اللحوم في مدينة بركة السبع.

وتبين أن اللحوم محقونة بالمياه، بهدف زيادة وزنها وجني مبالغ أكبر من الجمهور، وقد حررت الحملة محضرًا بالغش التجاري ضد صاحبه، فضلاً عن التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

وشارك في الحملة كلاً من: الدكتور محمد العليمي، والدكتور أيمن سويلم أطباء المجازر، والتفتيش بالمديرية، والدكتورة مروة عبد السميع رئيس قسم المجازر بادارة بركة السبع البيطرية.

وأتى ذلك بالاشتراك مع التموين والطب البيطري القائمين على الحملة: رأفت السيد من التموين، والدكتور محمد العليمي، والدكتور أيمن سويلم أطباء المديرية، والدكتورة مروة عبد السميع رئيس قسم المجازر ببركة السبع.