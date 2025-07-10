الإسكندرية - محمد البدري:

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، إقبالًا ملحوظًا من الأطفال وأولياء الأمور، حيث نظم قطاع المعاهد الأزهرية سلسلة من الأنشطة التوعوية والتربوية عبر ركن رياض الأطفال، تحت عناوين أبرزها "صحتي في غذائي" و"احلم بمهنتك".

وتهدف الفعاليات إلى ترسيخ السلوكيات الصحية والقيم التربوية لدى الأطفال، ضمن جهود الأزهر الشريف لتعزيز دوره المجتمعي والتواصل مع النشء بأساليب تربوية تفاعلية تراعي الفئة العمرية. وتضمنت الأنشطة ورشًا تعليمية وفنية تُحفّز الأطفال على اتباع نمط حياة صحي، والابتعاد عن الأغذية الضارة، إلى جانب مساعدتهم في التعرف على ميولهم المهنية المبكرة.

ويضم جناح الأزهر الشريف، الواقع بجوار القبة السماوية داخل المعرض، سبعة أركان رئيسية تشمل الفتوى، مجلة نور، الأعمال الفنية، بيت الزكاة والصدقات، منفذ بيع الكتب، الخط العربي، ومتحف المخطوطات.

كما يُتيح للزوار المشاركة في ورش تعليمية للخط العربي وكتابة الأسماء بمختلف أنواعه، مع تقديم معلومات حول المراكز التعليمية والمواقع الرقمية المتخصصة.

فيما ثمّن أولياء الأمور جهود الأزهر الشريف في دعم النشء وتحصينه من المؤثرات السلبية، مؤكدين أهمية الأنشطة التفاعلية في تصحيح السلوكيات الشائعة، وبناء وعي غذائي ومهني مبكر للأطفال.

وعبّر الطفل ياسين محمد الصعيدي، أحد المشاركين، عن سعادته بحضور الفعاليات بصحبة والده، مشيرًا إلى استمتاعه بورش التلوين والأعمال اليدوية، وأنه تعلم أهمية الغذاء الصحي وعزم على تقليل تناوله للحلويات المصنعة والمقرمشات.

وأكد مشرفو الفعاليات من معهد جمال زين الدين النموذجي حرصهم على تقديم المعلومة للطفل في قالب مبسط وجاذب، يسهم في بناء شخصية متوازنة تدرك أهمية الصحة، وتطمح إلى مستقبل مفيد للمجتمع.

وأوضح القائمون على جناح الأزهر الشريف، أنه من خلال هذا التنوع التفاعلي، يعد الجناح مركز إشعاع ثقافي وتربوي يخاطب مختلف الفئات العمرية بلغة تجمع بين الأصالة والتجديد.

يذكر أن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تستمر حتى 21 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية، إضافة إلى أكثر من 215 فعالية ثقافية، يشارك فيها نحو 800 من المفكرين والمبدعين والباحثين في مجالات متعددة.