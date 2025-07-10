خلاف على أجر متأخر ينتهي بمقتل سيدة على يد جارتها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قُتلت سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا على يد جارتها في قرية أبو عجوة التابعة لمركز القنايات بمحافظة الشرقية، إثر خلافات متراكمة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة القنايات، بورود بلاغ بوقوع حادث قتل لسيدة تُدعى زينب حسن العيداروس، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجانية تُدعى إيمان.م، 32 عامًا، وهي جارة المجني عليها.

وكشف نجل القتيلة في تصريحات صحفية، أنه كان يعمل لدى زوج المتهمة في مخبز بالقرية لمدة شهرين، إلا أنه لم يتسلم أجره عن ثلاثة أيام، وعند مطالبته بالمستحقات، امتنعا عن السداد، ما دفع والدته إلى التدخل، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى خلاف دائم، ظل يتصاعد حتى يوم الواقعة، حيث قُتلت والدته على يد زوجة صاحب المخبز.

وتم تحرير المحضر القانوني اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، في حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.