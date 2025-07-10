"فتح الباب فاستقبله بـ16طعنة".. كواليس مقتل شاب على يد عديله بالإسكندرية

كتب - مختار عاشور:

لم يكن "محمود" يعلم أن مكالمة للصلح ستكون الأخيرة في حياته، ولم يتخيل أن فتحه لباب شقته سينتهي بـ16 طعنة قاتلة.

جريمة مروعة شهدتها منطقة السيوف بالإسكندرية، حين تحوّل خلاف عائلي إلى مشهد دموي وثّقته كاميرات الهواتف وانتشر على مواقع التواصل، لتهتز القلوب من هول ما جرى.

في السطور التالية، نكشف كواليس الجريمة التي بدأت بمحاولة صلح، وانتهت بجريمة تقشعر لها الأبدان.

- مقتل شاب على يد عديله بـ 16 طعنة في الإسكندرية

في مشهد صادم هزّ منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، تحولت محاولة صلح بين زوجين إلى جريمة مروعة راح ضحيتها شاب يُدعى محمود، تلقى 16 طعنة على يد عديله داخل مدخل العقار الذي يسكنه.

- فيديو يوثق لحظات الجريمة

ومع تداول مقطع فيديو يوثق لحظات الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ازداد وقع الحادث ألمًا وذهولًا، خاصة لما حمله المشهد من عنف ووحشية وصفته أسرة المجني عليه بأنه "انتقام مدروس".

القصة كما يرويها أحد أفراد عائلة محمود الضحية، بدأت عند وقوع خلاف بين المتهم وزوجته وهي شقيقة زوجة المجني عليه، فحاول المجني عليه التدخل للصلح بينهما.

- يوم وقوع الحادث

ويوم الحادث هاتف المجني عليه المتهم، وطلب منه الحضور لمنزله لتهدئة الأوضاع بينه وبين وزوجته، إلا أن المتهم بمجرد حضوره لمنزل المجني عليه فاجأه بمجرد فتحه لباب الشقة بعدة طعنات.

ولم يكتف بذلك بل عند محاولة زوجة الضحية وحماته إنقاذه وسحبه للمصعد والذهاب به إلى المستشفى، لحق بهم المتهم إلى مدخل العقار واستمر في طعن المجني عليه بشكل مبالغ فيه في ظل استغاثات الجيران الذين أصيبوا بالهلع من المشهد.

وأضاف أحد أفراد عائلة المجني عليه، أن الضحية كان مريضا بالسرطان ويبلغ من العمر 35 عاما، وتعافى بعد رحلة علاج صعبة، إذ تبرع له والده بالنخاع، مشيرا إلى أن لديه طفلة رزقه الله بها بعد سنوات من الانتظار.

وبينما ودّعت أسرة محمود نجلها في مشهد مكلوم، تظل تفاصيل الجريمة عالقة في الأذهان، كواحدة من أبشع الوقائع التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا، جريمة بدأت بخلاف أسري وانتهت بـ16 طعنة ودماء على عتبة البيت.