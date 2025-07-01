مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)

كتب- فادي الصاوي:

كشف تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى أبريل 2025، الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى كافة المحافظات المصرية.

تأتي أهمية هذه البيانات في ظل الأرقام المقلقة التي كشفها التقرير الحكومي الذي تناول النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2024.

وبحسب التقرير، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 76,362 حالة فى عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2023، وتصدرت الدقهلية قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات بواقع 15,563 حالة، بينما كانت السويس الأقل بـ 39 إصابة.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبي في أعداد المتوفين بنسبة 10.3%، حيث وصل العدد إلى 5,260 متوفيًا في 2024.