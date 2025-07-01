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مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)

04:36 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 3
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    النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 2
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    النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 5
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    النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 4
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    حادث تصادم مروع في الإسكندرية
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    النقاط الاكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 1
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    حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بطريق ملوي
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    حادث تصادم
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    حادث تصادم سيارة بيجو مع أخرى ملاكي
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    حادث تصادم على محور 30 يونيو ببورسعيد
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    حادث تصادم على طريق أسيوط
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    حادث تصادم على طريق أسيوط
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    حادث تصادم (1)
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كتب- فادي الصاوي:

كشف تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى أبريل 2025، الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى كافة المحافظات المصرية.

تأتي أهمية هذه البيانات في ظل الأرقام المقلقة التي كشفها التقرير الحكومي الذي تناول النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2024.

وبحسب التقرير، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 76,362 حالة فى عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2023، وتصدرت الدقهلية قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات بواقع 15,563 حالة، بينما كانت السويس الأقل بـ 39 إصابة.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبي في أعداد المتوفين بنسبة 10.3%، حيث وصل العدد إلى 5,260 متوفيًا في 2024.

النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 3 النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 2النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 5 النقاط الاكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 1النقاط الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات 4

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مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
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