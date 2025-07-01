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6 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

12:58 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

أسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتحديدًا قبل مول العابد.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتجري الأجهزة المعنية التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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