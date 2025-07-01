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هدوء يعم شواطئ الإسكندرية بعد اضطراب الأمواج.. والمصايف تحذر المصطافين

11:54 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    استقرار أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عادت حالة الهدوء إلى شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، شرقًا وغربًا، بعد استقرار أمواج البحر المتوسط عقب اضطراب وارتفاع في الأمواج وصل لـ 4 أمتار خلال اليومين الماضيين.

ورفعت شواطئ شرق الإسكندرية، التي اكتمل بها حاجز الأمواج، الرايات الخضراء وتعني أن البحر آمن ومتاح للنزول، فيما رفعت شواطئ العجمي الرايات الصفراء والتي تعني أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه سيجري الإعلان عن أي تغيرات في حالة الطقس والبحر، منوهة أن نسب الإشغال لا تزال متوسطة على الشواطئ.

وناشدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بالالتزام بتعليمات السلامة، بدءًا من تعليمات المنقذين المتواجدين على الرمال وأبراج المراقبة ومتابعة ألوان الرايات.

كانت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، رفعت الرايات الحمراء والتي تعني منع نزول البحر نهائيًا، على مدار يومين، بسبب سرعة الرياح والتي وصلت لـ 60 كيلو متر/ الساعة وارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

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