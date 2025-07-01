غلق وتشميع 169 محلًا ومقهى مخالفًا فى أسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان حملاتها المكثفة لغلق وتشميع المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

تهدف هذه الحملات إلى مواجهة الأوكار غير المرخصة التي يديرها أفراد من جنسيات إفريقية، مما يساهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء المحافظة.

في هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، بقيادة محمد عبد العزيز، بشن حملات مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع 70 محلًا ومقهى وكافيه مخالف وغير ملتزم بنطاق قروي وادي خريت، مع تحرير المحاضر اللازمة بواسطة اللجنة المشتركة من إدارة التموين ورخص المحلات والإشغالات.

وفي السياق ذاته، أغلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، 52 محلًا ومقهى في شارع السوق ومناطق الشيخ هارون والسيل بنطاق حي غرب وشرق.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة سيد سعدي، بغلق وتشميع 13 مخالفة بمنطقة السوق والشوارع الملحقة، واتُخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

من جانب آخر، فصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة طه حسين، التيار الكهربائي عن 10 محال مخالفة لعدم التزام أصحابها بمواعيد الغلق المحددة ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

بينما أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، 24 مقهى وكافتيريا بشارع 23 يوليو والشوارع الجانبية بوسط المدينة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.