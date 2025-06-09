هددها بتحليل DNA.. ضبط سيدة تخلصت من رضيعها داخل مسجد بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت نيابة أشمون في محافظة المنوفية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليها بتهمة إلقاء طفل داخل مسجد بقرية كفر الغريب وتركه.

اعترفت المتهمة، في التحقيقات، أنها مقيمة بقرية بجوار كفر الغريب، وزوجها غير قادر على الإنجاب، ولجأت مؤخرًا للحقن المجهري كطريقة للإنجاب، وذلك كان في توقيت علاقة غير شرعية جمعتها بشاب، وبعد حملها وولادتها ارتاب الزوج في سلوكها وهدد بإجراء تحليل DNA، ومع تهديداته المستمرة قررت التخلص من الطفل ووضعه داخل مسجد.

وقد فوجئ أهالي قرية كفر الغريب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، يوم الأربعاء الماضي، بالعثور على الطفل داخل مسجد بالقرب من محطة السكة الحديد وإبلاغ الجهات المعنية بالواقعة، والتي بدورها راجعت كاميرات المراقبة وتوصلت تحرياتها إلى الأم المتهمة وألقت القبض عليها.