محافظة البحيرة: مراكز الشباب استقبلت مليون زائر ضمن مبادرة "العيد أحلى"

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 980 ألف مستفيد وزائر ومُصلٍ، في فعاليات جماهيرية شهدت إقبالاً كثيفًا من كافة الفئات العمرية.

ووفقًا لبيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة نظمت مراكز الشباب حزمة متكاملة من الأنشطة الترفيهية والفنية والاستعراضية، شملت مسابقات جماهيرية، عروضًا فنية، توزيع الهدايا على الأطفال، كما استقبلت الرواد والاعضاء بالمجان للاستفادة من الخدمات المقدمة من حمامات سباحة وألعاب رياضية وبلياردو وتنس طاولة وكرة قدم وألعاب إلكترونية .

تهدف المبادرة إلى تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمية وترفيهية مفتوحة للمجتمع، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية، إلى جانب غرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال والشباب، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني، وتنمية مهارات النشء والشباب، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لقضاء أوقات الفراغ بشكل إيجابي خلال أيام العيد.