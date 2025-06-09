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انهار بهم سقف ترعة.. مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث مأساوي بالمنيا

04:19 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    حادث بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    حادث بالمنيا
  • عرض 4 صورة
    حادث بالمنيا
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المنيا-جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها غرقاً، وأصيب والديها، إثر سقوطهم فى إحدى الترع بمركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، بعد أن انهار بهم جزء من سقف الترعة المغطاة، وسقطوا داخل مياهها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً من أهالي قرية زاوية برمشا التابعة لمركز العدوة، يفيد سقوط طفلة ووالدها داخل ترعة القرية، إثر إنهيار جزء من السقف المُغطي للترعة .

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع الطفلة "ح. ج. أ"، 5 سنوات، غرقًا، وإصابة والدها "ج. أ"29 سنة"، ووالدتها "هـ. م" 25 سنة" بسحجات وكدمات.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة، وجار تلقي المصابين للعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما جرى فرض كردون أمني حول منطقة الترعة المنهارة، وتشكيل لجنة من هندسة الري والوحدة المحلية للوقوف على أسباب الحادث.

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المنيا مصرع طفلة مركز العدوة
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