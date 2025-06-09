إصابة 11 شخصاً في انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 11 شخصاً، اليوم الاثنين، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة "تمناية" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة، بالقرب من مدخل قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصاً، جميعهم مصابون بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.