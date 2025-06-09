تشييع جثمان ضحية حادث شاحنة بنزين العاشر بمسقط رأسه في الدقهلية- صور

الدقهليةـ رامي محمود:

شيع المئات من أهالي قرية مبارك، التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جنازة السائق خالد محمد شوقي عبدالعال الملقب بـ "شهيد الشهامة" بعد وصول الجثمان إلى مسجد المصادره.

أدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الفقيد وسط دعوات أن يتقبله الله من الشهداء وبكاء وعويل أسرته وذويه.

وطاف الجثمان محمولا على أكتاف الأهالي، إذ تم تشيعه لمآواه الأخير بمقابر الأسرة.

كانت أسرة الفقيد قد أعلنت وفاته أمس الأحد متأثرا بإصابته التي لحقت به جراء قيامه بإعتلاء شاحنة محملة بالبنزين والسير بها مسرعا بعيد عن منطقة مكتظة بالمواطنين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وسيطرت مشاعر الحزن والأسى على أهالي مركز بني عبيد بعد تلقي نبأ وفاة السائق وسط حالة من الصدمة بين الأهل والأصدقاء وكل من عرفوه خاصة أنه كان يستعد لزفاف نجله فى 19 يونيو المقبل.

وخيم الحزن الشديد على المركز بأكمله، نظرًا لأن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة بين الناس، وعرف بأخلاقه العالية و شهامته ومحبته للجميع.

وحرص عددا كبيرا من الأهالي على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.