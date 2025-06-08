سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف التقرير الطبي بمستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث بمستشفيات سوهاج الجامعية عن الحالة الصحية لمدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذي أصيب على يد شقيقين خلال مشاركته في حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية.

وجاء في التقرير الطبي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض طلعت شوقي بشير 59 عامًا، مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بسوهاج، ادعاء تعدي من آخرين، تبين أن المذكور مصاب بانفجار مفرغ في مقلة العين اليسرى، على هيئة جرح قطعي بالقرنية، مع وجود بروز للجسم الزجاجي، من خلال الجرح، مع وجود نزيف بالعين اليسرى، بالإضافة إلى وجود جروح قطعية بالجفن العلوي والسفلي بالعين اليسرى، ولا يمكن تحديد أبعاده وحدة الإبصار وحالة العدسة والجسم القرحي والزجاجي والشبكية لا يمكن التنبؤ بها، والعين اليمنى سليمة ظاهريًا، وعليه فقد تقرر حجز المصاب بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على شقيقين، في اتهامهما بالتعدي بالضرب وإصابة مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج بجروح متفرقة بالجسد خلال حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء في الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية التابعة لمجلس قروي روافع القصير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حيث تم ضبط كل من "ناصر. ع" وشقيقه "محمد. ع"، والتحفظ عليهما بمركز شرطة سوهاج.