تقارير: إسرائيل وأمريكا تبحثان توجيه ضربة محتملة لمنشآت نووية إيرانية

كتب : وكالات

12:11 م 12/03/2026

إسرائيل وإيران وأمريكا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية تنفيذ "ضربة محتملة" على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت قناة "كان نيوز" الإخبارية إلى أن إحدى القضايا التي بحثها الطرفان هي ما إذا كان مخزون اليورانيوم المخصب المدفون - بحسب التقديرات الأمريكية والإسرائيلية - تحت أنقاض منشأة فوردو، يمكن تدميره عن طريق الضربات الجوية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الخطط جاهزة، وكل ما تبقى هو اتخاذ قرار".

