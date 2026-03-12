قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين ناقشوا إمكانية تنفيذ "ضربة محتملة" على المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت قناة "كان نيوز" الإخبارية إلى أن إحدى القضايا التي بحثها الطرفان هي ما إذا كان مخزون اليورانيوم المخصب المدفون - بحسب التقديرات الأمريكية والإسرائيلية - تحت أنقاض منشأة فوردو، يمكن تدميره عن طريق الضربات الجوية.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الخطط جاهزة، وكل ما تبقى هو اتخاذ قرار".