واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لتأمين كافة المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مكافحة جرائم التهريب وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط 41 قضية في مجال الأمن العام، مما يساهم في حماية مقدرات الوطن و إحكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية.

إحكام السيطرة

وشملت نتائج الحملات أيضاً ضبط 2372 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 240 حكماً قضائياً متنوعاً، وشددت الوزارة على أهمية هذه التحركات في إحكام السيطرة الأمنية ومنع تسلل أو تهريب أي مواد غير قانونية عبر بوابات الجمهورية المختلفة بمختلف المحافظات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع المضبوطة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية بها.

