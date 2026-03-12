إعلان

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2372 مخالفة مرورية بالمحافظات

كتب : علاء عمران

12:05 م 12/03/2026

أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لتأمين كافة المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مكافحة جرائم التهريب وملاحقة الخارجين عن القانون.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، إلى جانب ضبط 41 قضية في مجال الأمن العام، مما يساهم في حماية مقدرات الوطن و إحكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية.

إحكام السيطرة

وشملت نتائج الحملات أيضاً ضبط 2372 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 240 حكماً قضائياً متنوعاً، وشددت الوزارة على أهمية هذه التحركات في إحكام السيطرة الأمنية ومنع تسلل أو تهريب أي مواد غير قانونية عبر بوابات الجمهورية المختلفة بمختلف المحافظات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع المضبوطة، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية بها.

اقرأ أيضا:

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أمن المنافذ كايين إس المنافذ الجمركية تهريب بضائع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة السابعة.. هروب خاطفي حفيدة محمود حميدة

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
رياضة محلية

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا