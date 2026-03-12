إعلان

أكاديمية الوهم.. سقوط نصاب يبيع شهادات دراسية مزورة بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

12:09 م 12/03/2026

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم االخميس، في الإيقاع بأحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي "وهمي" بدون ترخيص في القاهرة.

وفقا لبيان وزارة الداخلية، تبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استكمال مسيرتهم المهنية وتطوير مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام المتهم بإدارة المركز التعليمي غير المرخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث قام بإيهام ضحاياه بقدرته على منحهم شهادات دراسية موثقة في عدة مجالات تعليمية تمكنهم من الالتحاق بالعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما تبين كذبه وتعارضه مع الواقع.

شهادات دراسية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المقر وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة من الـ شهادات دراسية خالية البيانات المنسوب صدورها للكيان الوهمي، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية وطلبات التحاق تُستخدم في استقطاب الضحايا وإقناعهم بجديّة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

