الشوارع غرقت.. كسر خط مياه شرب فى مدينة طور سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

دفعت الوحدة المحلية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر في خط مياه رئيسي في حي المنشية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد أن أغرت المياه الشارع الرئيسي.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد حدوث كسر في خط المياه الرئيسي بحي المنشية تسبب في غرق الشارع الرئيسي وبعض الشوارع الفرعية، إضافة إلى حدوث طفح في الصرف الصحي بحي مبارك الجديد، وجرى التواصل مع شركة المياه للدعم بفريق من الفنيين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى الدفع بالمعدات اللازمة، في كلا الموقعين، وقطع المياه لمنع تسربها في الشارع، وجاري أعمال الإصلاح.

وأكد أن أسباب حدوث الكسر هو شدة ضخ المياه مع قلة الاستخدامات المنزلية، وسيجري شفط المياه من الشارع عقب الانتهاء من أعمال التصليح، إضافة إلى أعمال الردم والتسوية بموقع الإصلاح.