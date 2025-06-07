مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد، بوقوع حادث عند مزلقان التوفيقية، ووفاة حنان محمد عبده، المقيمة بمدينة طنطا، أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.