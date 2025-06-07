مجانًا خلال العيد.. 13 مجزرًا حكوميًا بأسوان تواصل ذبح الأضاحي

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل مديرية الطب البيطري في أسوان، ولليوم الثاني على التوالي، تشغيل 13 مجزرًا حكوميًا لاستقبال أضاحي المواطنين وذبحها مجانًا خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء الدكتور إسماعيل كمال بمنع الذبح خارج المجازر الرسمية.

ويأتي القرار في إطار الحفاظ على النظافة العامة، والحد من التلوث الناتج عن الذبح العشوائي في الشوارع، مع توقيع غرامات مالية على المخالفين.

وأوضح الدكتور جمعة مكي، مدير المديرية، أن المجازر موزعة من أبو سمبل جنوبًا إلى السباعية شمالًا، وتخضع جميع الأضاحي لفحص بيطري شامل قبل الذبح لضمان سلامة اللحوم.

وأكد مكي جاهزية المجازر من حيث المعدات والكوادر البشرية، حيث تم دعمها بأطقم طبية بيطرية متخصصة، إلى جانب توفير المواد المستخدمة في ختم اللحوم، وأدوات التطهير والتعقيم، ورفع المخلفات أولًا بأول.

وأشار إلى أن العمل بالمجازر يتم على مدار 24 ساعة، مع تشغيل نوبتجيات بجميع الإدارات البيطرية لتيسير عمليات الذبح وتسليم اللحوم للمواطنين بأسرع وقت.

هذا الإجراء يعكس التزام المحافظة بتطبيق معايير الصحة العامة والرقابة البيطرية، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال موسم الأضاحي.