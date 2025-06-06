الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة أبو الحجاج في الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس

أدى آلاف المواطنين بمحافظة الأقصر، صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة مسجد أبو الحجاج، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تميزت الصلاة بأجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث توافد المصلون منذ الساعات الأولى من الصباح وسط مشاهد الفرح والبهجة، وارتدى الأطفال الملابس الجديدة. وتعالت تكبيرات العيد في أرجاء الساحة، فيما حرصت الأسر على توثيق اللحظات بالصورة، وسط انتظام وانضباط أمنية بفضل التواجد المكثف للأجهزة الأمنية والتنظيم المحكم من الجهات المعنية.

وأعرب محافظ الأقصر عن تهانيه الحارة لأهالي المحافظة وللشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه.