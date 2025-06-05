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بالصور- تسليم عقود عمل في الأردن لعدد من الشباب بأسوان

02:34 م الخميس 05 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    تسليم عقود عمل في الأردن لعدد من الشباب بأسوان
  • عرض 3 صورة
    تسليم عقود عمل في الأردن لعدد من الشباب بأسوان
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أسوان – إيهاب عمران:

سلمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، عددًا من عقود العمل لأبناء المحافظة الذين اجتازوا اختبارات القبول للعمل بدولة الأردن الشقيقة، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص تشغيل مجزية بالخارج.

وقال محمود عيسى، وكيل مديرية العمل بأسوان، إن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بمتابعة إجراءات سفر الحاصلين على فرص عمل خارجية، وضمان إنهاء أوراقهم سريعًا، ليلتحقوا بأعمالهم في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تقتصر على توفير فرص العمل بالخارج فقط، بل تسعى بالتوازي إلى إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في المراكز التابعة للوزارة، لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة وتسويق مهاراتهم المهنية بفعالية.

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أسوان الأردن وزارة العمل
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