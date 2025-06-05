5 مصابين في حادث تصادم على محور 30 يونيو ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى 7 راكب، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام ببورسعيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقبلت طوارئ مستشفى السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل المصابين: ناصر صديق أبو الناصر، 45 عامًا، إشتباه في إصابته بكسر في اليد اليمنى، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية، وولاء فؤاد فرج، والتي تعرضت لكسر في الساق اليسرى، وتتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، وهلا سعد محمود، 45 عامًا، تعاني من كدمات متفرقة في أنحاء الجسم نتيجة قوة التصادم، وأيمن إبراهيم حامد، 40 عامًا، ويُشتبه في تعرضه لارتجاج في المخ، ويخضع حاليًا للفحوصات الدقيقة للتأكد من حالته الصحية، فيما أصيب محمد فؤاد بكدمات في أنحاء متفرقة من جسده، ويتم متابعته من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.