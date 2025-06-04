الذبح بالمجان.. المنيا تجهز 39 مجزراً لعيد الأضحى

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشددًا على تيسير عمليات الذبح المجاني للأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة خلال أيام العيد، ومنع الذبح العشوائي خارج المجازر ومراعاة الاشتراطات الصحية و البيئية،حفاظا على الصحة العامة.

ووجّه المحافظ الجهات المعنية بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش الميداني، لضمان جاهزية المجازر وتطهيرها وتعقيمها أولا بأول خلال فترة الذروة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر المُرخصة حفاظًا على سلامة اللحوم وتفادي أي أضرار بيئية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المجازر بمراكز المحافظة لمراجعة مدى جاهزيتها من الناحية الصحية والفنية، كما تم تزويدها بكافة الاحتياجات من المطهرات والمنظفات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان انتظام عملية النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول.

وأشار الدكتور بشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتكثيف التواجد الميداني خلال أيام العيد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم وثلاجات الحفظ، من خلال حملات تفتيش مفاجئة.

وفي هذا السياق، أسفرت الحملات عن ضبط 2 طن و494 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 67 محضرًا بالمخالفات التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.