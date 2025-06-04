الفنان علاء عوض: التجلي الأعظم سيجعل سانت كاترين قبلة للسياحة الدينية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الفنان علاء عوض، بزيارة دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وأعرب الفنان عن سعادته بتواجده في هذا المكان المقدس، مؤكدًا أنه يتميز بروحانيات عالية بالفعل، وهذه الروحانيات جعلته مكان مقدس لدى كافة الديانات.

وقال الفنان علاء عوض، إنه قام بأداء الصلاة في المسجد الفاطمي الملحق بالدير، وحرص على قراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن روحانيات المكان جعلته يشعر بأنه يحج في بلده.

ودعا الجميع لزيارة هذا المكان المقدس، مؤكدًا أن مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه، سيجعل سانت كاترين قبلة للسياحة الدينية، ومقصد عالمي وفريد للسائحين من مختلف جنسيات العالم.





