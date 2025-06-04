إسعاف الشرقية تعلن الطوارئ لتأمين احتفالات عيد الأضحى

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن مرفق إسعاف الشرقية رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز التابعة، ضمن خطة طوارئ شاملة لضمان تقديم خدمات إسعافية فعّالة على مدار الساعة خلال أيام العيد.

وجاءت الخطة بعد تحليل دقيق لبلاغات السنوات السابقة، لضمان التوزيع الأمثل للموارد ورفع كفاءة الاستجابة، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والمواقع الحيوية.

وأعد الإسعاف 136 سيارة إسعاف مجهزة كوحدات عناية مركزة موزعة على مدن ومراكز المحافظة، مع التركيز على الساحات والمساجد الكبرى وقت صلاة العيد والطرق السريعة، الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات العامة.

وأشار إسعاف الشرقية إلى تنسيق كامل مع مديرية الشؤون الصحية والمستشفيات المركزية لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة بأعلى كفاءة.

وأكد على أن غرفة القيادة والتحكم المركزية تدير المنظومة الإسعافية عبر أنظمة اتصال وتتبع لحظي، تضمن توجيه سيارات الإسعاف بسرعة وكفاءة إلى مواقع البلاغات، مع دعم إضافي بفرق تدخل سريع وأنظمة لوجستية مرنة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية الكاملة لأسطول سيارات الإسعاف فضلا عن تجهيز الفرق الطبية بأحدث الأجهزة والمستلزمات واستمرار الخدمات الخاصة والتي تشمل نقل مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر سيارات الحضانة المتنقلة.

وأكد د. أحمد عباس، مدير إسعاف الشرقية، أن خطة هذا العام تركز على تعزيز الجاهزية وسرعة الاستجابة، مع استمرار التنسيق بين غرف العمليات والفرق الميدانية لتقديم خدمة إسعافية فعالة على مدار الساعة. ناشد إسعاف الشرقية المواطنين بضرورة التعاون مع سيارات الإسعاف وتسهيل حركتها فضلا عن الإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم الموحد 123.