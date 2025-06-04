جميعهم من سوهاج.. ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة على صحراوي المنيا



المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع "محمد خالد قاسم"، 28 سنة، عامل مقيم سوهاج.

وأصيب 16 آخرين هما كلا من: "سيد جمال عبدالمالك، 18 سنة، وعلاء خالد محمد، 23 سنة، وأدهم رجب حلمي، 27 سنة، وشقيقة رمضان، 27 سنة، ومحمد موسى علي، 30 سنة، ومحمد علوان على، 19 سنة، ووليد رمضان السيد حسين، 37 سنة، ومحمد أحمد بخيت، 26 سنة، ومحمد أحمد عبدالحميد، 25 سنة".

كما أصيب كلا من: فارس محمد أبو السعود، 17 سنة، محمد مهران مهدي، 20 سنة، رحاب إسماعيل مخلوف، 18 سنة، السيد عاطف السيد، 24 سنة، محمد ياسر محمد عبدالله، 23 سنة، مصطفى أيمن محمد، 19 سنة، وحمدي حسن حداد، 24 سنة، مقيمين بمحافظة سوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود حالة وفاة وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انقلاب الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.