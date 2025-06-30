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إصابة مواطن في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

03:28 م الإثنين 30 يونيو 2025

حادث انقلاب سيارة - ارشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب مواطن بجروح وكدمات وكسور في حادث تصادم، أدى لانقلاب سيارة بطريق بلبيس الصحراوي أمام المعسكر بمحافظة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بتصادم سيارة يقودها مواطن.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة مواطن جراء تصادم سيارة يستقلها، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية بها.

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