صور.. طرح لحوم بأسعار تبدأ من 260 جنيهًا بالقاهرة

تصوير- محمد معروف:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بمنطقة عين الصيرة، للاطمئنان على توافر اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى، مع التشديد على تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية التموين، والمهندس عادل رشدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل العيد لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير كافة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة، بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة أن تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أكد ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة، مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر، وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لجشع التجار.

ووجّه المحافظ، بتشديد الرقابة البيطرية على المعروض من اللحوم، والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تُرصد أثناء الحملات.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة توفير منافذ بيع متنقلة بالأحياء الأكثر كثافة لتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان وصول السلع إليهم بسهولة، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم خدمة آمنة وجودة عالية بأسعار مناسبة قبل العيد.

ووجّه محافظ القاهرة، بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد، وعملها على فترتين لسرعة تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم والقيام بحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، إلى جانب شن حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن المطروحة من خلال 10 شوادر تابعة لوزارة التموين داخل المحافظة بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر اللحوم البقري الطازجة 350 جنيهًا، واللحوم البقري المجمدة 260 جنيهًا، والضأن المجمد 370 جنيهًا، والضأن البلدي المذبوح 420 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الضأن الحي القائم 225 جنيهًا، والأبقار الأضاحي القائمة 190 جنيهًا، والدواجن المجمدة المستوردة 140 جنيهًا.